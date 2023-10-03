Игроки «Балтики» вышли в гетрах «Зенита» на матч Кубка России

Футболисты калининградской «Балтики» вышли не в своих чёрных гетрах, а в белых гетрах своего соперника «Зенита» на матч 5-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Павел Богданов.
Это было сделано для того, чтобы судьи не путали чёрные гетры с тёмно-синими, в которых играют футболисты санкт-петербургского клуба.
Фото: Скриншот из трансляции «Матч ТВ»
В эти минуты идёт второй тайм встречи. Счёт ничейный — 1:1. Матч проводится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 18-й минуте нападающий «Зенита» Иван Сергеев открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд с передачи Страхини Эраковича. Спустя всего лишь шесть минут полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович сравнял счёт.
- 3 октября 2023
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