Игроки «Балтики» вышли в гетрах «Зенита» на матч Кубка России

Футболисты калининградской «Балтики» вышли не в своих чёрных гетрах, а в белых гетрах своего соперника «Зенита» на матч 5-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Павел Богданов.

Это было сделано для того, чтобы судьи не путали чёрные гетры с тёмно-синими, в которых играют футболисты санкт-петербургского клуба.

Фото: Скриншот из трансляции «Матч ТВ»

В эти минуты идёт второй тайм встречи. Счёт ничейный — 1:1. Матч проводится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте нападающий «Зенита» Иван Сергеев открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд с передачи Страхини Эраковича. Спустя всего лишь шесть минут полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович сравнял счёт.