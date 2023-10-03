«Локомотив» — «Ростов»: красно-зелёные довели счёт до разгромного

В эти минуты в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Локомотив» и «Ростов». Игра группы В проходит на стадионе « РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» открыл счёт в матче на 34-й минуте — отличился нападающий Тимур Сулейманов. Всего через пять минут ещё одним голом отметился хавбек красно-зелёных Антон Миранчук.

Во втором тайме, на 59-й минуте, третий гол забил полузащитник московской команды Максим Глушенков. На данный момент железнодорожники впереди — 3:0.

«Ростов» лидирует в своём квартете, набрав восемь очков в четырёх матчах. «Локомотив» (семь очков) — на третьей позиции. «Рубин» набрал четыре очка в четырёх матчах и занимает последнее (четвёртое) место в группе В. «Урал» имеет в активе восемь очков и занимает вторую строчку.