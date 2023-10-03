«РБ Зальцбург» — «Реал Сосьедад»: Захарян вне основного состава на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 3 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между австрийским «Ред Булл Зальцбург» и испанским «Реалом Сосьедад». Соперники по группе D сыграют на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге, Австрия. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски. Начало игры — в 19:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

«РБ Зальцбург»: Шлагер, Дедич, Соле, Павлович, Терзич, Гурна-Дуат, Бидструп, Кьергор, Глух, Шимич, Конате.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Барренечеа, Субименди, Мерино, Мендес, Кубо, Оярсабаль.

Напомним, за клуб из Сан-Себастьяна выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Он начнёт сегодняшний матч на скамейке запасных.

В матче 1-го тура группового этапа «РБ Зальцбург» одержал победу над «Бенфикой» со счётом 2:0, а «Реал Сосьедад» сыграл вничью с миланским «Интером» (1:1). Таким образом, «Ред Булл Зальцбург» лидирует в группе D, набрав три очка. «Реал Сосьедад» занимает третье место.

В 2018 году команды играли друг с другом в Лиге Европы. На стадии 1/8 финала по сумме двух матчей сильнее оказался австрийский «РБ Зальцбург» (2:2 и 2:1).