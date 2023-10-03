«Зенит» — «Балтика»: Ду Кейрос вывел петербуржцев вперёд

В эти минуты проходит матч 5-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой». Встреча проводится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 18-й минуте нападающий «Зенита» Иван Сергеев открыл счёт с передачи Страхини Эраковича. Спустя всего лишь шесть минут полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович сравнял счёт.

На 64-й минуте бразильский полузащитник Ду Кейрос вывел петербуржцев вперёд. Сергеев сделал пас на ход Мантуану — тот дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, Кассьерра оставил мяч Ду Кейросу, который пробил аккуратно в дальний угол ворот — 2:1 в пользу «Зенита».

«Балтика» набрала девять очков в четырёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы С. «Зенит» набрал восемь очков и располагается на второй строчке. На третьем месте грозненский «Ахмат». Замыкают таблицу квартета самарские «Крылья Советов».