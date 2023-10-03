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Колобков призвал европейских спортивных чиновников перестать быть трусами

Колобков призвал европейских спортивных чиновников перестать быть трусами
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Бывший министр спорта России Павел Колобков призвал спортивных чиновников перестать быть трусами, комментируя извинения первого вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) шведа Карл-Эрика Нильссона за допуск юношеских сборных России к участию в международных соревнованиях.

«Спортивным чиновникам пора бы набраться храбрости и прекратить быть трусами. Они должны быть смелыми и адекватными, а не бояться собственной тени. Решение было принято правильное, да и вообще все команды надо было допускать. Раз уж приняли его, то стойте за него до конца. Что ж, футбольные чиновники раньше отстаивали свою позицию, а на смену им пришли вот такие. Раньше мы этого не замечали, но теперь многое о них поняли», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Ранее Исполком УЕФА допустил до международных турниров юношеские российские сборные (не старше 17 лет). Женские и мужские команды будут проводить матчи без флага, гимна и не на территории РФ. В Англии, Украине, Польше, Швеции, Дании, Латвии, Литве и Норвегии заявили, что их национальные команды отказываются играть с россиянами. Несмотря на отказ Шведской футбольной ассоциации (SvFF), за допуск россиян к турнирам проголосовал глава Шведской спортивной конфедерации Нильссон и итальянец Габриэле Гравина. Позже Нильссон выразил сожаление о том, что его позиция по допуску юношеских сборных России была воспринята неправильно.

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