«Наполи» — «Реал Мадрид»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 3 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Наполи» и испанским «Реалом» (Мадрид). Соперники по группе C сыграют на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, Италия. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче 1-го тура группового этапа «Наполи» одержал выездную победу над «Брагой» со счётом 2:1, а «Реал» на последних минутах одолел берлинский «Унион» (1:0). Таким образом, обе команды лидируют в группе C, набрав по три очка.

В последний раз в очном матче команды встречались в 2017 году. Тогда на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух игр сильнее оказался мадридский «Реал» (3:1, 3:1).