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«Зенит» возглавил группу С, одолев «Балтику» в матче Кубка России

«Зенит» возглавил группу С, одолев «Балтику» в матче Кубка России
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Завершился матч 5-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

На 18-й минуте нападающий «Зенита» Иван Сергеев открыл счёт с передачи Страхини Эраковича. Спустя всего лишь шесть минут полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович сравнял счёт. На 64-й минуте бразильский хавбек Ду Кейрос вывел петербуржцев вперёд и установил окончательный счёт встречи. Ассист на счету Матео Кассьерры.

Благодаря этой победе «Зенит» возглавил турнирную таблицу группы С, набрав 11 очков в пяти встречах. «Балтика» опустилась на вторую позицию, у калининградцев девять очков в активе.

Фонбет Кубок России . Группа C
03 октября 2023, вторник. 17:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Сергеев – 18'     1:1 Бистрович – 24'     2:1 Кейрос – 64'    
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