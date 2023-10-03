«Зенит» возглавил группу С, одолев «Балтику» в матче Кубка России

Завершился матч 5-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

На 18-й минуте нападающий «Зенита» Иван Сергеев открыл счёт с передачи Страхини Эраковича. Спустя всего лишь шесть минут полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович сравнял счёт. На 64-й минуте бразильский хавбек Ду Кейрос вывел петербуржцев вперёд и установил окончательный счёт встречи. Ассист на счету Матео Кассьерры.

Благодаря этой победе «Зенит» возглавил турнирную таблицу группы С, набрав 11 очков в пяти встречах. «Балтика» опустилась на вторую позицию, у калининградцев девять очков в активе.