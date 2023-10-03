Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ланс» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

«Ланс» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
Комментарии

Сегодня, 3 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между французским «Лансом» и английским «Арсеналом». Соперники по группе B сыграют на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, Франция. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа B. 2-й тур
03 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Ланс
Ланс, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче 1-го тура группового этапа «Ланс» сыграл в гостях вничью с «Севильей» со счётом 1:1, а «Арсенал» дома спокойно обыграл голландский «ПСВ» (4:0). Таким образом, англичане лидируют в группе B, а французы располагаются на 2-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android