«Ланс» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 3 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между французским «Лансом» и английским «Арсеналом». Соперники по группе B сыграют на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, Франция. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Группа B. 2-й тур
03 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Ланс
Ланс, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В матче 1-го тура группового этапа «Ланс» сыграл в гостях вничью с «Севильей» со счётом 1:1, а «Арсенал» дома спокойно обыграл голландский «ПСВ» (4:0). Таким образом, англичане лидируют в группе B, а французы располагаются на 2-й строчке.
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