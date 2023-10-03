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«Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»: текстовая трансляция матча ЛЧ начнётся в 22:00 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»: текстовая трансляция матча ЛЧ начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 3 октября, состоится встреча 2-го тура группы А Лиги чемпионов между английским «Манчестер Юнайтед» и стамбульским «Галатасараем». Матч пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком из Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа A. 2-й тур
03 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды встречались в 2016 году в рамках товарищеского матча. Тогда манкунианцы разгромили «Галатасарай» — 5:2. А в сезоне-2012/2013 коллективы провели друг с другом два матча на групповом этапе Лиги чемпионов. Они обменялись домашними победами с одинаковым счётом — 1:0.

В стартовом туре группового этапа нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» уступил мюнхенской «Баварии» (3:4). «Галатасарай» сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2).

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