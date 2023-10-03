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Президент «Ростова» Арутюнянц: нравится, как работает Карпин. Не планируем его отпускать

Президент «Ростова» Арутюнянц: нравится, как работает Карпин. Не планируем его отпускать
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о будущем главного тренера команды Валерия Карпина.

«Мы не планируем никуда отпускать Карпина, у него большой кредит доверия! Он будет работать в «Ростове». Бывают разные результаты. Мне нравится как работает Карпин», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В «Ростове» Валерий Карпин работает с 2017 года с коротким перерывом в 2021-м. Сборную России бывший тренер «Мальорки», «Спартака» и армавирского «Торпедо» возглавил 23 июля 2021 года.

На данный момент ростовчане занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Карпина в 10 играх набрали 10 очков. В группе Кубка России дончане с восемью очками занимают лишь третье место.

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