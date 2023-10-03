Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Президент «Ростова» Арутюнянц ответил, в чём причина плохих результатов команды в сезоне

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц после поражения в Фонбет Кубке России от «Локомотива» (1:3) ответил, в чём причина плохих результатов команды в этом сезоне.

«В чём причины плохого результата? Их много. У нас молодая команда в первую очередь. Сегодняшнюю игру пусть оценивает тренерский штаб.

Довольны работой на трансферном рынке? Исходя из того, что мы могли сделать — сделали всё. Других вариантов не было», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Летом к южанам присоединились нападающий Мохаммад Мохеби, полузащитники Алексей Ионов и Роман Акбашев, а также защитники Илья Вахания и Евгений Чернов.

На данный момент ростовчане занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Карпина в 10 играх набрали десять очков. В группе Кубка России дончане с восемью очками занимают лишь 3-е место.