Семак — о победе над «Балтикой»: смотреть на игру было нервно, но победили заслуженно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры 5-го тура группы С Фонбет Кубка России с калиниградской «Балтикой».

«Кубковая игра, которая играла в напряжении до конца ввиду скользкого счёта. Смотреть было нервно. Если в первом тайме позволяли сопернику подавать с флангов, то во втором сыграли надёжно. Думаю, создали достаточно моментов. В любом случае заслуженная победа», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, во вторник, 3 октября, «Зенит» одержал победу над «Балтикой» со счётом 2:1. В составе петербуржцев отметились забитыми мячами российский нападающий Иван Сергеев и бразильский полузащитник Ду Кейрос. В составе калининградцев — Кристиян Бистрович.