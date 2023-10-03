Семак рассказал о травмах Кержакова и Фернандеса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в Фонбет Кубке России в матче с «Балтикой» рассказал о состоянии вратаря команды Михаила Кержакова и защитника Марио Фернандеса.

«Миша Кержаков? Его беспокоит мышцы, но вроде ничего серьёзного. Есть определённый спазм приводящей мышцы.

По Марио ситуация непонятная. Плохого диагноза вроде бы удалось избежать. Сейчас воспаление сойдёт, и мы можем сказать, насколько он может выйти», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, во вторник, 3 октября, «Зенит» одержал победу над «Балтикой» со счётом 2:1. В составе петербуржцев отметились забитыми мячами российский нападающий Иван Сергеев и бразильский полузащитник Ду Кейрос. В составе калининградцев — Кристиян Бистрович.