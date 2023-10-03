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Хавбек «Зенита» Коваленко: хорошо, что выиграли после двух поражений. Камень с души

Хавбек «Зенита» Коваленко: хорошо, что выиграли после двух поражений. Камень с души
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко поделился впечатлениями от игры 5-го тура группы С Фонбет Кубка России с калиниградской «Балтикой».

«Чем могу объяснить скромный счёт? Вроде бы контролировали ход игры, создавали моменты. Не позволили сопернику что-то сделать у своих ворот, за исключением пары моментов.

Мы продолжаем работать, как и работали. Небольшой камень с души есть. Хорошо, что выиграли после двух поражений. Не очень радостно выгляжу после победы? Как обычно выиграли, да и всё. Ничего нового (смеётся)», — передаёт слова Коваленко корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, во вторник, 3 октября, «Зенит» одержал победу над «Балтикой» со счётом 2:1. В составе петербуржцев отметились забитыми мячами российский нападающий Иван Сергеев и бразильский полузащитник Ду Кейрос. В составе калининградцев — Кристиян Бистрович.

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