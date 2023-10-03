В «Ростове» заявили, что подали жалобу в CAS по делу Матиаса Норманна

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о том, что жалоба на норвежского полузащитника Матиаса Норманна подана в CAS.

«Жалоба в CAS по поводу Норманна уже подана? Да», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 20 августа Норманн перешёл в «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Ранее, 9 августа, 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в московском клубе с его позицией не согласны и что футболисту предстоит доказывать свою правоту через суд.

На данный момент ростовчане занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Карпина в 10 играх набрали 10 очков. В группе Кубка России дончане с восемью очками занимают лишь третье место.