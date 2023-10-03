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Семак — о Ренане: пока его игра в обороне недостаточна надёжна

Семак — о Ренане: пока его игра в обороне недостаточна надёжна
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игровом времени защитника команды Роберта Ренана, уточнив, что пока его игра в обороне недостаточна надёжна.

«Ренан? У Роберта такие шансы играть в основе как и у других игроков. Для этого нужно выглядеть лучше. Слова агента? Я не буду их комментировать. Он часто ошибается, это свойственно молодёжи. Надо возвращаться на уровень, который у него был, когда он только пришёл. В том числе и эмоциональный. Пока его игра в обороне недостаточна надёжна», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ренан присоединился к питерской команде из «Коринтианса» прошлой зимой в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне 19-летний защитник принял участие в шести матчах во всех турнирах, где результативными действиями не отметился.

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