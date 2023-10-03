Семак рассказал, по какому принципу делал замены в кубковой игре с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, исходя из чего делал замены в игре 5-го тура группы С Фонбет Кубка России с калиниградской «Балтикой».

«Коваленко и Изидору не всегда понятно как играть. Так как они мало времени у нас. Что касается Ренана, то нам нужен был ещё один игрок для лимита. С этим связана замена. Так что дали Алипу и Ренану сыграть 45 минут. Кассьере же надо набирать форму и возвращать ритм. Барриос соскучился по Кубку, он очень долго не играл. Дали ему возможность играть в хорошем тонусе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, во вторник, 3 октября, «Зенит» одержал победу над «Балтикой» со счётом 2:1. В составе петербуржцев отметились забитыми мячами российский нападающий Иван Сергеев и бразильский полузащитник Ду Кейрос. В составе калининградцев — Кристиян Бистрович.