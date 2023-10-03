Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос высказался о победе над «Балтикой» в Кубке России

Бразильский полузащитник «Зенита» Ду Кейрос поделился впечатлениями от матча 5-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Санкт-петербургский клуб одержал победу со счётом 2:1.

«Была хорошая игра. В первом тайме не хватало точности в последних пасах. Поговорили и обсудили всё в перерыве — во втором тайме настроили этот элемент. Мне кажется, вторую половину провели лучше.

Была важнейшая игра, чтобы поменять не очень приятную динамику. Мы знаем, что не можем себе позволять проигрывать, тем более два матча подряд. Рад, что удалось победить. Рассматриваем эту игру как ключевую для возвращения на победный путь», — передаёт слова Ду Кейроса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.