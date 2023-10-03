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Хавбек «Зенита» Ду Кейрос: гол в ворота «Балтики» посвятил моей возлюбленной

Хавбек «Зенита» Ду Кейрос: гол в ворота «Балтики» посвятил моей возлюбленной
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Бразильский полузащитник «Зенита» Ду Кейрос посвятил забитый мяч в ворота калининградской «Балтики» в рамках 5-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России своей возлюбленной.

«Посвятил гол моей возлюбленной и родственникам, которые приехали из Бразилии, провести некоторое время в Санкт-Петербурге», — передаёт слова Ду Кейроса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сегодня, 3 октября, «Зенит» одержал победу над «Балтикой» со счётом 2:1. В составе петербуржцев отметились забитыми мячами российский нападающий Иван Сергеев и бразильский полузащитник Ду Кейрос. В составе калининградцев — хорватский полузащитник Кристиян Бистрович.

Ду Кейрос забил свой гол на 64-й минуте с передачи Матео Кассьерры.

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