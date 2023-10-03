Защитник «Локомотива» Тикнизян: этот период в карьере можно назвать лучшим

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян после победы в Фонбет Кубке России в матче с «Ростовом» (3:1) назвал нынешний период в карьере самым лучшим.

«Наверное, этот период в карьере можно назвать лучшим. Он начался где-то с апреля. Слава Богу, пока что не заканчивается. Это результат усердных тренировок. Нужно продолжать держать высокий уровень и дальше!», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Эта победа вывела железнодорожников в плей-офф пути РПЛ.

На данный момент Наир принял участие за команду в 13 матчах, где отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Также Тикнизяна активно вызывают в сборную Армении, которая борется за попадание на Чемпионат Европы 2024.