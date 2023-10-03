Глава «Локомотива» Нагорных ответил на вопрос о премиальных за победу над «Зенитом»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги и ответил на вопрос о премиальных за эту игру.

«Победа над лидером, безусловно, добавляет сил игрокам и уверенности всей команде. Это очень важная победа, мы поздравили команду. Болельщики были очень рады. Премиальные за победу над «Зенитом»? Определённые увеличения произошли», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 24 сентября железнодорожники обыграли санкт-петербургский коллектив со счётом 2:1. В составе московской команды забитыми мячами отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян. В составе «Зенита» — Матео Кассьерра.