Валерий Карпин: как можно устать от футбола? Я в футболе, потому что мне нравится

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, устал ли он от футбола.

«Не устал ли от футбола? Как можно устать от футбола? Я в футболе, потому что мне нравится», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 3 октября, встреча 5-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом» завершилась победой московской команды — 3:1. Железнодорожники лидируют в своём квартете, набрав десять очков в пяти матчах. «Ростов» (восемь очков) — на третьей строчке.

На данный момент ростовчане занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Валерия Карпина в 10 играх набрали 10 очков.