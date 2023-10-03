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Глава «Локомотива»: Миранчуку будут предложены лучшие условия, но когда придёт время

Глава «Локомотива»: Миранчуку будут предложены лучшие условия, но когда придёт время
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о текущей ситуации с продлением контракта полузащитника команды Антона Миранчука.

«Агент должен подогревать ситуацию. Клуб должен принимать выверенные и правильные решения. Это высказывание направлено на то, чтобы ускорить какие-то процессы. Я уже говорил, что в клубе идёт нормальная работа. Будем проводить определённые переговоры, в том числе и с Вадимом Шпинёвым, который уже много лет является агентом ведущих игроков «Локомотива» — мы это очень ценим. Безусловно, будут предложены самые лучшие условия, но когда придёт время», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Локомотив» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с московским клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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