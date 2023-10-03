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Глава «Локомотива» Нагорных высказался об итогах работы в летнее трансферное окно

Глава «Локомотива» Нагорных высказался об итогах работы в летнее трансферное окно
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об итогах работы руководства московской команды в минувшее летнее трансферное окно

«Итоги работы в летнее трансферное окно? Мы живём в определённый момент и определённых условиях. В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, получилось не всё. Но мы ни в коем случае не говорим о том, что ослабли и что-то не доделали. Да, что-то не получилось. Но больше внимания тем игрокам, которые есть сегодня в распоряжении «Локомотива», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В минувшее трансферное окно «Локомотив» на постоянной основе пополнили защитник Илья Самошников и форвард Владислав Сарвели. Также на правах аренды к московской команде присоединился нападающий Тимур Сулейманов.

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