«Ланс» — «Арсенал»: стартовые составы команд на 2-й тур группового этапа ЛЧ

Сегодня, 3 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между французским «Лансом» и английским «Арсеналом». Соперники по группе B сыграют на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, Франция. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы:
«Ланс»: Самба, Гради, Дансо, Медина, Агилар, Мачадо, Самед, Менди, Сотока, Фюльжени, Ваи.
«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Зинченко, Эдегор, Райс, Хаверц, Троссар, Нкетиа, Жесус.
В матче 1-го тура группового этапа «Ланс» сыграл в гостях вничью с «Севильей» со счётом 1:1, а «Арсенал» дома спокойно обыграл голландский «ПСВ» (4:0). Таким образом, англичане лидируют в группе B, а французы располагаются на 2-й строчке.
- 3 октября 2023
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