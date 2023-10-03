«Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 3 октября, состоится встреча 2-го тура группы А Лиги чемпионов между английским «Манчестер Юнайтед» и стамбульским «Галатасараем». Матч пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком из Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Варан, Линделёф, Амрабат, Каземиро, Межбри, Фернандеш, Маунт, Рашфорд, Хойлунд.

«Галатасарай»: Муслера, Боэ, Санчес, Бардакчи, Анхелиньо, Торрейра, Айхан, Актюркоглу, Заха, Тете, Икарди.

В стартовом туре группового этапа нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» уступил мюнхенской «Баварии» (3:4). «Галатасарай» сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2).