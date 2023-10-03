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Карпин выходил на поле, Марадишвили опробовал болевой приём. Фото победы «Локомотива»

Карпин выходил на поле, Марадишвили опробовал болевой приём. Фото победы «Локомотива»
«Локомотив» — «Ростов»
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3 октября в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» в матче Кубка России в группе B «Локомотив» одержал победу над «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Михаила Галактионова.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

«Локомотив» открыл счёт в матче на 34-й минуте — отличился нападающий Тимур Сулейманов. Всего через пять минут ещё одним голом отметился хавбек красно-зелёных Антон Миранчук. Во втором тайме, на 59-й минуте, третий гол забил полузащитник московской команды Максим Глушенков. В конце основного времени матча ростовчане отыграли один гол усилиями защитника Максима Осипенко.

Железнодорожники лидируют в своём квартете, набрав десять очков в пяти матчах. «Ростов» (восемь очков) — на третьей строчке.

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