Тренер «Зенита» по физподготовке: для оптимальных кондиций Родригао нужно игровое время

Тренер «Зенита» по физподготовке Арис Наглич высказался о текущей форме защитника сине-бело-голубых Родригао.

«Как скоро наберёт оптимальные кондиции Родригао? И сколько вообще времени для этого нужно футболисту, который возвращается в игру после почти полугодичной паузы? У Родригао в мае была хирургическая операция, и от нас требовалось тщательно соблюсти все нюансы восстановительного процесса. Сам Родригао очень качественно и усиленно работал, чтобы в срок вернуться в строй, он большой молодец и сейчас тренируется в полном объёме. Я бы сказал, что для оптимальных кондиций ему нужен не ­какой-то период, а игровое время — ​футболисты набирают форму и входят в ритм через матчи, тут всё просто», — приводит слова Наглича пресс-служба «Зенита».

В прошлом сезоне Родриаго провёл за «Зенит» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.