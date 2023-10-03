«И «Оскар» достаётся…» Гвардиола — об ошибке VAR в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что VAR стал играть слишком важную роль в футболе.

«Я понимаю расстройство «Ливерпуля» в данной ситуации. Судьи и VAR играют главные роли. И «Оскар» достаётся…

Им нужно сделать шаг назад. Главное – это игроки. В некоторых матчах нужно быть скромнее и позволить игрокам делать то, что они должны.

Это меняет и работу судей. Они не принимают решения [самостоятельно], теперь это работа VAR – он важнее всего. Но когда VAR допускает ошибки, возникают проблемы», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее PGMOL признал ошибку VAR в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» в 7-м туре АПЛ, из-за которой не был засчитан гол Луиса Диаса, забитый по правилам. Сообщалось, что видеоассистент арбитра Даррен Инглэнд быстро посмотрел повтор этого эпизода, думая, что судьи на поле засчитали гол, после чего сказал главному судье Саймону Хуперу: «Проверка завершена». Хупер посчитал, что VAR подтвердил положение вне игры.