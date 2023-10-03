Газзаев: непростое выступление у «Балтики» в РПЛ, но Игнашевич на правильном пути

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о результатах «Балтики» и заявил, что наставник команды Сергей Игнашевич на правильном пути.

«Непростое выступление у «Балтики» в РПЛ. Но Игнашевич находится на правильном пути. Тренер отвечает за подготовку, тактику, функциональную готовность, индивидуальные ошибки и другие вещи. Но когда только «Балтика» вышла в РПЛ, тогда уже было понятно, что им крайне важно произвести трансферную политику. Уровень РПЛ достаточно высокий. В каждой линии должны были быть сильные игроки, которые заняли бы лидирующие позиции. Это очень важно. Надо было это делать раньше, а не когда начался сезон. Сейчас в спешном порядке начинают приобретать игроков. Спешка нужна при ловле блох, но не в этом случае.

Работа в клубе идёт. Сергей Игнашевич чётко понимает, какие есть ошибки. Но тренер всегда будет виноват в любом поражении. Но он на правильном пути. Если руководство хочет сохранить команду в РПЛ, оно должно помогать главному тренеру с трансферной политикой для успешного выступления команды. Игнашевич успешно работал и в «Торпедо», вышел в РПЛ с «Балтикой».

Игроки тоже должны понимать, что техническое оснащение и тактическую гибкость можно компенсировать функциональной готовностью и запредельной самоотдачей», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.