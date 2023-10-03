Ибрагимович: Тен Хаг работал с молодыми талантами в «Аяксе», а игроки «МЮ» – звёзды

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» Златан Ибрагимович высказался о работе главного тренера Эрика тен Хага в стане «красных дьяволов».

««Аякс» – клуб талантов. У них лучшие таланты. Но нет больших звёзд. И он перешёл в «Манчестер Юнайтед», где совершенно другой менталитет, другие футболисты. Игроки в этом клубе – большие звёзды. Тен Хаг находится в другой ситуации.

Могу себе представить, что переход из «Аякса» в «Ман Юнайтед» – это большая разница, потому что я был и в одном клубе, и в другом. Это другой подход. Другая дисциплина.

Это две разные ситуации: быть в «Аяксе» и быть в «Юнайтед». Не думаю, что это вина тренера, потому что каждый несёт ответственность за всю ситуацию. Мы – часть большого пазла. Каждый несёт ответственность за выполнение требований.

«Юнайтед» должен побеждать. Они должны выигрывать каждый титул. Сейчас над ними доминируют соседи, но там совершенно другая ситуация. Клубу нужно снова найти правильный путь, чтобы добиться успеха.

Думаю, Тен Хагу нужно больше времени, чтобы набраться опыта управления командой», – приводит слова Ибрагимовича talkSPORT.