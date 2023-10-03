Гвардиола: «Сити» проделал отличную работу, подписав Йошко Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о защитнике команды — Йошко Гвардиоле.

«У него не было времени много тренироваться с нами, но мы действительно впечатлены его самоотдачей. Он может играть на позиции центрального защитника, левого защитника и даже полузащитника… Йошко оказывает существенное влияние на команду. Он произвёл на всех нас оргромное впечатление как на поле, так и за его пределами», – приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, Гвардиол перешёл в «Манчестер Сити» в прошедшее трансферное окно за € 90 млн. В текущем сезоне хорватский защитник провёл за «горожан» семь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года.