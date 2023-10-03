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Кристиян Бистрович: Игнашевич поддержал нас после матча с «Зенитом»

Кристиян Бистрович: Игнашевич поддержал нас после матча с «Зенитом»
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Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович поделился мыслями после игры 5-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Петербуржцы одержали победу со счётом 2:1.

«Тяжело играть с «Зенитом». Но я думаю, что нам надо было лучше контролировать мяч и больше создавать моменты. Жалко, что такой результат. Думаю, что в первом тайме мы лучше контролировали мяч на чужой половине. Во втором тайме не получилось.

Последний раз играл с «Зенитом» в прошлом году летом в составе ЦСКА на сборах. Сильно ли изменился состав «Зенита»? Другие игроки, но «Зенит» всегда сильнее. Понимали ли, что «Зенит» будет злым после последних поражений? Мы фокусировались на себе.

К каждому матчу относимся одинаково, будь то кубковая игра или игра чемпионата. После матча Игнашевич оказал поддержку. Сказал, что надо готовиться к следующим играм.

«Балтика» — очень хорошая команда. Приехало много новых игроков, надо понимать друг друга лучше», — приводит слова Бистровича «РБ Спорт».

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