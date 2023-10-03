Дебютный гол Неймара помог «Аль-Хилялю» одержать разгромную победу в азиатской ЛЧ

Завершился матч 2-го тура группы D Лиги чемпионов АФК между иранским «Нассаджи Мазандаран» и саудовским «Аль-Хилялем». «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 3:0.

Первый мяч был забит на 18-й минуте, когда сербский нападающий Александр Митрович вывел «Аль-Хиляль» вперёд. На 58-й минуте бразильский полузащитник Неймар забил свой дебютный мяч за саудовский клуб, отличившись с передачи Нассера Аль-Давсари. В компенсированное время нападающий Салех Аль-Шехри установил окончательный счёт встречи, голевая в активе всё того же Нассера Аль-Давсари.

«Аль-Хиляль» делит лидерство в группе D вместе с узбекским «Навбахором». У обеих команд по четыре очка после двух сыгранных матчей. «Нассаджи Мазандаран» находится на третьем месте с тремя очками. «Мумбаи Сити» замыкает квартет, не набрав ни одного очка.

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб», Неймар не забил пенальти:

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