«Ланс» — «Арсенал»: гости открыли счёт

Сегодня, 3 октября, проходит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между французским «Лансом» и английским «Арсеналом». Соперники по группе B играют на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, Франция. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 14-й минуте Сака совершил перехват на чужой половине и выполнил передачу на ход Жесусу, который забежал в штрафную и пробил точно в дальний угол ворот! Наказали «канониры» соперника за первую же ошибку в обороне!
В матче 1-го тура группового этапа «Ланс» сыграл в гостях вничью с «Севильей» со счётом 1:1, а «Арсенал» дома спокойно обыграл голландский «ПСВ» (4:0). Таким образом, англичане лидируют в группе B, а французы располагаются на 2-й строчке.
- 3 октября 2023
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