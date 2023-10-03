Защитник «Сити» Диаш — о VAR: он помогает найти истину. Но некоторые решения трудно понять

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался о преимуществах и недостатках системы-VAR.

«Если смотреть с точки зрения того, насколько надёжной эта система может быть, то конечно, она помогает найти истину. Безусловно, бывают и моменты, с которыми трудно смириться, потому что ты не ожидаешь неудачи. Всё так, как есть.

Нелегко принять решение, в вашу оно пользу или нет. Всегда трудно понять, когда в однозначном моменте принимают неправильное решение. Это недостаток, который стоит учитывать», – приводит слова Диаша Manchester Evening News.

Напомним, система видеопомощи судьям была официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах. Просмотр спорных эпизодов проходит в видеооперационной комнате, где работают видеопомощник судьи (VAR), ассистент видеопомощника судьи (Assistant VAR) и оператор видеоповторов (Replay operator).