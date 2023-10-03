Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»: форвард хозяев Хойлунд открыл счёт

«Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»: форвард хозяев Хойлунд открыл счёт
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит встреча 2-го тура группы А Лиги чемпионов между английским «Манчестер Юнайтед» и стамбульским «Галатасараем». Матч проводится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком из Словакии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа A. 2-й тур
03 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1-й тайм
1 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Хойлунд – 17'     1:1 Заха – 23'    

На 17-й минуте Расмус Хойлунд открыл счёт и вывел манкунианцев вперёд. Каземиро вырезал шикарную передачу на Рашфорда, который открылся на линии офсайда на правом фланге. Маркус вошёл в штрафную и сильно прострелил верхом во вратарскую, откуда Хойлунд головой расстрелял Муслеру.

Напомним, в стартовом туре группового этапа нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» уступил мюнхенской «Баварии» (3:4). «Галатасарай» сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2).

Материалы по теме
О чём думал вратарь «Реала»? «Наполи» наказал за ошибку Кепы в суперматче ЛЧ. Онлайн
Live
О чём думал вратарь «Реала»? «Наполи» наказал за ошибку Кепы в суперматче ЛЧ. Онлайн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android