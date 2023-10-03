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Форвард «Зенита» Сергеев: реабилитировались за поражение «Балтике» месяц назад

Форвард «Зенита» Сергеев: реабилитировались за поражение «Балтике» месяц назад
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился впечатлениями от матча 5-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». «Зенит» одержал победу со счётом 2:1, а Сергеев забил первый мяч своей команды.

«Настроение позитивное. Не получилось в чемпионате, реабилитировались теперь за то поражение в матче с «Балтикой» месяц назад. Самое главное, что вышли в плей-офф. Теперь настраиваемся на матчи чемпионата. Из каждой игры где-то надо что-то брать. И всегда нужно корректировать что-то. Тренерский штаб скажет.

Насколько сложно такой гол забить? Получил мяч в штрафной, обыграл вратаря, пробил под перекладину. Гол нападающего, можно сказать. Самое главное, что выиграли.

В чём сложность «Балтики»? Да все сложные соперники. Все могут дать бой», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

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