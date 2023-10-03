Дзюба — о 3:1 с «Ростовом»: нужно было «отмазаться» за поражение в первом матче

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился эмоциями от матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом».

«Хотелось преимущество максимально развить, даже разгромить. Но вышли при 2:0, сделали 3:0, и мне кажется, нам нужно этот инстинкт развивать. Ничего страшного, это дело наживное. В любом случае нужно было «отмазаться» за первый матч (поражение «Локомотива» со счётом 1:2 в Ростове-на-Дону. — Прим. «Чемпионата»). Нужно было победить в основное время, чтобы окончательно решить вопросы с выходом из группы в Кубке», — сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе.

Встреча между «Локомотивом» и «Ростовом» завершилась победой московской команды — 3:1. Железнодорожники лидируют в своём квартете, набрав десять очков в пяти матчах. «Ростов» (восемь очков) — на третьей строчке.