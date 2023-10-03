Джуд Беллингем – самый результативный полузащитник из топ-5 лиг

Футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем в данный момент является самым результативным полузащитником из топ-5 европейских лиг. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

У 20-летнего англичанина восемь забитых мячей и три результативные передачи в девяти матчах за «Реал» в этом сезоне во всех турнирах – это лучший результат среди полузащитников и защитников из топ-5 европейских лиг в этом сезоне.

Также Джуд Беллингем стал третьим футболистом в истории «Реала», забившим в своих первых двух матчах в Лиге чемпионов, после Кристиана Карамбё (1998) и Криштиану Роналду (2009).

Напомним, в эти минуты идёт второй тайм матча 2-го тура группы С Лиги Чемпионов между итальянским «Наполи» и «Реалом». Мадридцы выигрывают — 2:1. Беллингем уже успел отметиться голом + ассистом.

Гол Беллингема помог «Реалу» минимально обыграть «Сельту»:

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