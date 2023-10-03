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«Бавария» одержала волевую победу над «Копенгагеном» в Лиге чемпионов

«Бавария» одержала волевую победу над «Копенгагеном» в Лиге чемпионов
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Завершился матч 2-го тура группы А Лиги чемпионов между датским «Копенгагеном» и мюнхенской «Баварией». Встреча прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом из Израиля. «Бавария» одержала победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит на 56-й минуте, когда полузащитник Лукас Лерагер вывел «Копенгаген» вперёд. На 67-й минуте Джамал Мусиала сравнял счёт с передачи Нуссайра Мазрауи. А Матис Тель забил победный для «Баварии» мяч на 83-й минуте. Голевая в активе Томаса Мюллера.

Одержав вторую победу подряд на групповом этапе Лиги чемпионов, «Бавария» возглавляет группу А. «Копенгаген» находится на третьей строчке, набрав одно очко после двух проведённых матчей.

Лига чемпионов . Группа A. 2-й тур
03 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Лерагер – 56'     1:1 Мусиала – 67'     1:2 Тель – 83'    
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