«Бавария» одержала волевую победу над «Копенгагеном» в Лиге чемпионов

Завершился матч 2-го тура группы А Лиги чемпионов между датским «Копенгагеном» и мюнхенской «Баварией». Встреча прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом из Израиля. «Бавария» одержала победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит на 56-й минуте, когда полузащитник Лукас Лерагер вывел «Копенгаген» вперёд. На 67-й минуте Джамал Мусиала сравнял счёт с передачи Нуссайра Мазрауи. А Матис Тель забил победный для «Баварии» мяч на 83-й минуте. Голевая в активе Томаса Мюллера.

Одержав вторую победу подряд на групповом этапе Лиги чемпионов, «Бавария» возглавляет группу А. «Копенгаген» находится на третьей строчке, набрав одно очко после двух проведённых матчей.