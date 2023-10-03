«Бавария» одержала волевую победу над «Копенгагеном» в Лиге чемпионов
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Завершился матч 2-го тура группы А Лиги чемпионов между датским «Копенгагеном» и мюнхенской «Баварией». Встреча прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом из Израиля. «Бавария» одержала победу со счётом 2:1.
Первый мяч был забит на 56-й минуте, когда полузащитник Лукас Лерагер вывел «Копенгаген» вперёд. На 67-й минуте Джамал Мусиала сравнял счёт с передачи Нуссайра Мазрауи. А Матис Тель забил победный для «Баварии» мяч на 83-й минуте. Голевая в активе Томаса Мюллера.
Одержав вторую победу подряд на групповом этапе Лиги чемпионов, «Бавария» возглавляет группу А. «Копенгаген» находится на третьей строчке, набрав одно очко после двух проведённых матчей.
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