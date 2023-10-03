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Наполи — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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«Реал» сумел добыть гостевую победу в матче Лиги чемпионов с «Наполи»

«Реал» сумел добыть гостевую победу в матче Лиги чемпионов с «Наполи»
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Завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Наполи» и испанским «Реалом» (Мадрид). Соперники по группе C играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, Италия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Реал» вырвал победу в концовке матча — 3:2.

На 19-й минуте неаполитанцы открыли счёт — отличился защитник Лео Эстигор. Однако уже спустя восемь минут мадридцы восстановили равенство благодаря голу Винисиуса Жуниора. На 34-й минуте отличился хавбек «Реала» Джуд Беллингем.

На 54-й минуте хавбек «Наполи» Пётр Зелиньски реализовал пенальти. На 78-й минуте голом отметился полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. Матч так и завершился — 3:2 в пользу «сливочных».

В матче 1-го тура группового этапа «Наполи» одержал выездную победу над «Брагой» со счётом 2:1, а «Реал» на последних минутах одолел берлинский «Унион» (1:0). Таким образом, «Реал» лидирует в таблице группы C, набрав шесть очков. «Наполи» занимает второе место, имея в активе три балла.

Лига чемпионов . Группа C. 2-й тур
03 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Эстигор – 19'     1:1 Винисиус Жуниор – 27'     1:2 Беллингем – 34'     2:2 Зелиньски – 54'     2:3 Мерет – 78'    
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