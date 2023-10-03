«МЮ» — «Галатасарай»: Каземиро получил красную, Икарди вывел стамбульцев вперёд

В эти минуты проходит встреча 2-го тура группы А Лиги чемпионов между английским «Манчестер Юнайтед» и стамбульским «Галатасараем». Матч проводится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком из Словакии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте Расмус Хойлунд открыл счёт и вывел манкунианцев вперёд, отличившись с передачи Маркуса Рашфорда. Спустя всего лишь шесть минут Уилфрид Заха сравнял счёт. На 67-й минуте Хойлунд оформил дубль и вывел хозяев вперёд.«Галатасараю» хватило четыре минуты после гола Хойлунда, чтобы отыграться. Керем Актюркоглу сравнял счёт.

На 77-й минуте Каземиро сбил Мертенса в штрафной и получил вторую жёлтую карточку. Бразилец был удалён с поля. Икарди не реализовал пенальт, но спустя три минуты всё же забил мяч — 3:2 в пользу «Галатасарая».