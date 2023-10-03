«Бёрнли» под руководством Компани одержал первую победу в АПЛ в матче с «Лутон Таун»

Сегодня, 3 октября, английский «Бёрнли» обыграл «Лутон Таун» в гостевом матче перенесённого 2-го тура АПЛ. Матч проходил на «Кенилворт Роуд» в Лутоне. Главным арбитром матча являлся Питер Бэнкс. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Бёрнли».
Счёт в матче открыл игрок гостевой команды Лайл Фостер на 2-й добавленной минуте к первому тайму.
На 84-й минуте Элайджа Адебайо сравнял счёт.
Уже через минуту Якоб Бруун Ларсен вновь вывел команду Винсента Компани вперёд.
По итогу матча «Бёрнли» одержал первую победу в АПЛ и после семи сыгранных матчей команда занимает 18-ю строчку с четырьмя очками. «Лутон Таун» после семи матчей располагается на 17-м месте с таким же количеством очков. Лидером чемпионата является «Манчестер Сити», у которого 18 очков.
- 3 октября 2023
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