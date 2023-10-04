Лига чемпионов, 3 октября: результаты игрового дня и турнирная таблица

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Вчера, 3 октября, состоялось восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2023/2024. Представляем вашему вниманию результаты всех встреч игрового дня и текущую турнирную таблицу.

Результаты матчей 3 октября:

Группа А

«Копенгаген» (Дания) — «Бавария» (Германия) — 1:2;

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Галатасарай» (Турция) — 2:3.

Группа В

«Ланс» (Франция) — «Арсенал» (Англия) — 2:1;

ПСВ (Нидерланды) — «Севилья» (Испания) — 2:2.

Группа С

«Унион» (Германия) — «Брага» (Португалия) — 2:3;

«Наполи» (Италия) — «Реал» Мадрид (Испания) — 2:3.

Группа D

«РБ Зальцбург» (Австрия) — «Реал Сосьедад» (Испания) — 0:2;

«Интер» (Италия) — «Бенфика» (Португалия) — 1:0.

В данный момент «Бавария», «Ланс», «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад» находятся на первых местах групп А, В, С и D соответственно.