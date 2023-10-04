Полузащитник «Зенита» Мостовой сказал, когда вернётся на футбольное поле

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назвал сроки своего возвращения на футбольное поле.

«Восстановление проходит нормально. Сейчас уже потихоньку начинаю тренироваться в общей группе. Пока не знаю, поеду ли на матч с «Сочи», но после перерыва на сборные уже точно смогу сыграть», – приводит слова Мостового «Спорт День за Днём».

25-летний игрок получил травму в товарищеском матче с «Сепаханом» (4:1) 7 сентября, и после этого пропустил семь матчей: три – в МИР Российской Премьер-Лиге и четыре – в Фонбет Кубке России, включая игру с «Балтикой» 3 октября (2:1).

В сезоне-2023/24 Мостовой принял участие в пяти матчах «Зенита» во всех турнирах, где не отметился результативными действиями.

«Зенит» в гостях сыграет с «Сочи» 7 октября. После этого будет перерыв на матчи национальных сборных. Вероятно, Мостовой сможет помочь сине-бело-голубым в игре 12-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» 22 октября.