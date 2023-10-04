Ненахов: очень доволен, что УЕФА предложил вернуть наших юношей на международные турниры

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился мнением о предложении УЕФА вернуть юношеские сборные России к участию в официальных международных турнирах, а также прокомментировал состав сборной России на октябрьский сбор.

«Локомотив» – базовый клуб для сборной, так как вызвали сразу семь футболистов железнодорожников? Меня нет сейчас в сборной, поэтому без разницы.

Я партнёрами своими доволен. Мне не важно, играют они в сборной или нет. Мне важно, чтобы мы именно в клубе играли в хороший футбол.

Я очень рад возможному возвращение юношеских сборных России на международные турниры под эгидой УЕФА, потому что очень страшно было бы, если бы наши молодые футболисты не зацепили бы эти международные чемпионаты. Это прогресс для молодёжи, доволен этим решением», – приводит слова Ненахова Metaratings.ru.

Напомним, во вторник, 26 сентября, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U-17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.