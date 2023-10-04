Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Манчестер Юнайтед» проиграл 6 из 10 первых матчей сезона впервые с 1986 года

Английский «Манчестер Юнайтед» потерпел поражения в шести из 10 стартовых матчей сезона впервые с 1986 года. Об этом сообщает RED VLOG.

Вчера, 3 октября, «красные дьяволы» уступили стамбульскому «Галатасараю» со счётом 2:3 в рамках 2-го тура группы А Лиги чемпионов.

До этого «Манчестер Юнайтед» проигрывал пять раз в сезоне-2023/2024: трём лондонским коллективам — «Тоттенхэму» (0:2), «Арсеналу» (1:3), «Кристал Пэлас» (0:1); «Брайтону» (1:3) и мюнхенской «Баварии» (3:4). В четырёх других матчах «Манчестер Юнайтед» одерживал победы над «Вулверхэмптоном» (1:0), «Ноттингем Форест» (3:2), «Бёрнли» (1:0) и «Кристал Пэлас» (3:0).

Напомним, по итогам прошлого сезона манкунианцы заняли третью строчку АПЛ и прошли в групповой этап Лиги чемпионов – 2023/2024.