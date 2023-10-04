«Cевилья» стала вторым клубом в ЛЧ, выпустившим в старте четырёх игроков старше 35 лет

В стартовый состав «Севильи» на гостевой матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ (2:2) попали сразу четыре игрока в возрасте 35 лет и старше: защитники Хесус Навас и Серхио Рамос, полузащитники Фернандо и Иван Ракитич. Это всего второй случай в истории турнира, сообщает Opta Sports. Ранее только «Русенборг» в 2007 году выпускал в основе четыре игрока старше 35 лет в матче Лиги чемпионов.

Серхио Рамос и Иван Ракитич провели полный матч. Фернандо был заменён на 66-й минуте, а Хесус Навас — на 73-й. При этом Рамос отдал голевую передачу Неманье Гуделю на 68-й минуте.

После двух туров «Севилья» занимает третье место в группе B. На счету испанской команды два очка. В следующей встрече Лиги чемпионов она примет дома «Арсенал» 24 октября.