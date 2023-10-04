Джуд Беллингем назвал лучшего игрока в мире

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высоко оценил игру своего одноклубника Винисиуса Жуниора.

«Винисиус – невероятный футболист. Я считаю его одним из сильнейших игроков, с кем мне когда-либо доводилось выступать за одну команду. С ним мне всё даётся гораздо легче. Пожалуй, для меня он лучший игрок в мире», – приводит слова Беллингема Madrid Zone.

3 октября завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Наполи» и испанским «Реалом» (Мадрид). «Реал» вырвал победу в концовке матча — 3:2. Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор забили по одному голу в матче с неаполитанской командой.

Мадридский «Реал» лидирует в таблице группы C Лиги чемпионов, набрав шесть очков.